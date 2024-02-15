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خاص

مفاجأة "صاعقة" لـ "ريال مدريد".. مبابي يفكّر في "خيانته"!

إيناس القشاط - Inass El Kashat

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Lebanon 24
15-02-2024 | 04:30
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عاد "مسلسل" انتقال مهاجم "باريس سان جرمان" الفرنسي كيليان مبابي، الى "ريال مدريد" الاسباني، الى الواجهة بحدّة في الأيام القليلة الماضية. وينتهي تعاقد مبابي مع ناديه بنهاية الموسم الحالي، وكل الشائعات تؤكدّ أن مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم سيدافع عن ألوان النادي "الملكي" بالتأكيد. ومؤخرّاً، ذكرت تقارير صحفية أن كيليان قرّر الرحيل عن قلعة "حديقة الأمراء" بالفعل، من أجل الانتقال إلى "الريال"، عبر صفقة مجانية.
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 لكن من الواضح أن عملية الانتقال ليست سهلة وفيها الكثير من المفاجآت، وقد فجرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية بعضاً منها، حيث أكدت أن النجم الفرنسي يفكّر في "خيانة" صفقة الحلم عبر الانتقال إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، والتوقيع لـ "العملاق" اللندني "آرسنال".

ويمثّل "آرسنال" وجهة محتملة للنجم الفرنسي، خصوصاً أنه النادي الذي لعب له نجمه المفضل تييري هنري وحقّق معه نجاحات كبرى، كما أن النادي يمرّ حالياًّ بمرحلة تحوّل نحو مشروع جديد يقوده ميكيل أرتيتا. إلا أن صحيفة "الإندبندنت" أكدت في تقارير سابقة، أن إدارة" آرسنال" لن تستطيع كسر سقف الرواتب الحالي للفريق.

بدورها، فجّرت صحيفة "ذا أتليتك" قنبلة أخرى، حيث قالت إن الدائرة المحيطة بمبابي غير مقتنعة بالعرض المقدّم من "ريال مدريد"، خصوصاً أنه أقل مما عُرض مسبقاً على اللاعب في الموسم الماضي. وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة، فإن مبابي، كان يميل نحو الانضمام إلى "الميرنغي" نهاية الموسم، ولكن بعض الأعضاء المقرّبين منه لم يعجبهم العرض المالي الذي قدّمه الفريق الإسباني.

ويحصل مبابي، مع "باريس سان جيرمان" على راتب قدره 75 مليون يورو سنوياً، وهذا ما سيكون من الصعب على "ريال مدريد" مجاراته، اذ لن تتمكن الإدارة  التي يتضمن عرضها راتباً سنويّاً يُقدر بـ30 مليون يورو ومكافأة توقيع تصل إلى 120 مليون يورو، من مطابقة عرض "سان جيرمان"، لكن مصادر مطلعة على المفاوضات تقول إن فلورنتينو بيريز رئيس النادي، يشعر بأنه بذل كل ما في وسعه مرّة أخرى للتعاقد مع مبابي، وما زال يأمل موافقة اللاعب على العرض.

وأوضحت المصادر أن مبابي أعطى مؤشرات إيجابية لـ "ريال مدريد" في الأسابيع الأخيرة، وكانت الحالة المزاجية بشأن العرض الذي قدّمه "الميرنغي" مؤخرّاً مبشرة للغاية، لكن بعد ذلك حدث انقسام بين مبابي وممثليه بشأن الخطوة المقبلة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

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إيناس القشاط - Inass El Kashat

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