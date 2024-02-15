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رياضة

ريال مدريد يضع خطة وداع مودريتش

Lebanon 24
15-02-2024 | 07:57
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باتت أيام الكرواتي لوكا مودريتش نجم خط وسط ريال مدريد، معدودة داخل أسوار قلعة "سانتياغو برنابيو".

وكل المؤشرات الحالية تفيد بأن الموسم الحالي هو الأخير لمودريتش بقميص ريال مدريد، بعد 12 عاما قضاها مع الميرينجي.
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وكان مودريتش أساسيًا خلال الموسم الماضي، لكن هذا الموسم بات مجرد ورقة بديلة على دكة البدلاء.
 
وقالت شبكة "ريليفو" الإسبانية، إن جلوس مودريتش على مقاعد البدلاء أمام لايبزيج، كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وسيتجه الكرواتي للرحيل.

وبدأ مودريتش أساسيًا في 15 مباراة من أصل 36 هذا الموسم، وزاد إحباطه بشكل كبير رغم أنه لم يعلن ذلك.

وأشارت الشبكة، إلى أن إدارة ريال مدريد، تسعى لوضع خطة عاطفية وخاصة لوداع الأسطورة مودريتش، ومن خياراتها الإعلان عن رحيله قبل نهاية الموسم الحالي ليحتفل به المشجعون في مختلف الملاعب كل أسبوع، على غرار آندريس إنييستا أسطورة برشلونة السابق. (كووورة) 
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