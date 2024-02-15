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رياضة

بافلوتشينكوفا تبلغ "المربع الذهبي" لبطولة الدوحة للتنس

Lebanon 24
15-02-2024 | 10:18
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تأهلت اللاعبة الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا إلى الدور نصف النهائي لبطولة الدوحة للتنس ذات الـ1000 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 3 ملايين و211 ألف دولار.

ونجحت بافلوتشينكوفا في الفوز على منافستها الأمريكية دانييلا كولينز بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما كالتالي: (7-5) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و34 دقيقة.
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وحققت بافلوتشينكوفا بذلك أول فوز لها على دانييلا كولينز بعد ثلاث هزائم متتالية.

وستكون أناستاسيا بافلوتشينكوفا (32 عاما) في الدور نصف النهائي لبطولة " Qatar otal Energies Open 2024"، بانتظار الفائزة في المواجهة التي ستجمع الكندية ليلا فيرنانديز والكازاخستانية يلينا رايباكينا، في وقت لاحق من اليوم الخميس أيضا. (روسيا اليوم) 
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