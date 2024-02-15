نادال يعلّق على صفقة الموسم المرتقبة.. أريد هذا اللاعب داخل ريال مدريد

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كشف نجم التنس الإسباني، رافائيل نادال، أنه يتمنى أن ينضم نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي لصفوف النادي الأبيض الموسم المقبل.وقال نادال لبرنامج "الهدف" التابع لقناة "لا سيكستا" إنه يتفهم الشكوك التي كانت تحيط بمبابي حينما رفض عرض ريال مدريد قبل عامين.وأضاف: "إنه باريسي وهي مدينته وفوق كل ذلك قدموا له كل المال الذي يحلم به، أتفهم الشكوك التي كانت تحيط به وأن قراره لم يكن يروق للإسبان، لكني آمل أن يتخذ قرارا مختلفا هذه المرة. بالطبع أريد أن أشاهد مبابي في ريال مدريد".ولدى سؤاله عما إذا كان يطمح لرئاسة نادي ريال مدريد، قال: "إذا سألتني إن كنت أطمح في ذلك فنعم، لكنه ليس من بين خطتي للحياة، عندما يغادر المنصب أفضل رئيس للنادي".وبخصوص اعتزاله، قال نادال (37 عاما) إن العام الحالي قد يكون الأخير له رغم أنه لا يريد أن يكون قاطعا.وأوضح: "لم أقرر بنسبة 100% أنه سيكون عامي الأخير رغم أن الأمر يبدو كذلك. لا يمكنني تأكيد ذلك، لأنه في غضون ثلاثة أشهر قد أعود للاستمتاع باللعب مع استعادة حالتي الصحية الجيدة".(عربي 21)