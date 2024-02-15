بعد كأس آسيا.. المنتخبات العربية الآسيوية تحقق قفزات تاريخية بترتيب الفيفا

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وظلت المنتخبات الـ10 الأولى بنفس الترتيب بدون أي تغيير جديد، وهي: الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، بلجيكا، البرازيل، هولندا، البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، وكرواتيا. حافظت المنتخبات الـ10 الأولى على مراكزها في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي صدر اليوم الخميس، في حين حدثت تغييرات "هائلة" في ترتيب المنتخبات الآسيوية والأفريقية، بعدما وضعت المواجهات الكروية أوزارها في كأسي أفريقيا وآسيا.وظلت المنتخبات الـ10 الأولى بنفس الترتيب بدون أي تغيير جديد، وهي: الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، بلجيكا، البرازيل، هولندا، البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، وكرواتيا.

وأوضح فيفا في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن 6 منتخبات ارتقت 10 مراتب أو أكثر، حيث حلت ساحل العاج في المركز الـ39 (+10 مراكز) وجنت ثمار تتويجها باللقب القاري على أرضها وبين جماهيرها، بينما حقّقت وصيفتها نيجيريا قفزة مذهلة في الترتيب بأن أصبحت في المركز الـ28 بالصعود 14 مركزا مرة واحدة، أما أكبر ارتقاء أفريقي كان من نصيب منتخب أنغولا (93، +24)، الذي فاجأ الجميع بوصوله إلى ربع نهائي البطولة القارية.



أما بالنسبة للمنتخبات العربية في أفريقيا، فصعدت المغرب مركزا واحدا فقط لتصبح 12 عالميا، في حين تراجعت مصر 3 مراكز وأصبحت في المركز الـ36، والهبوط الأكبر كان من نصيب منتخبي تونس (41) والجزائر (43) بنزولهما 13 مركزا.



وحققت منتخبات غينيا الاستوائية (79، +9)، وجنوب أفريقيا (58، +8)، والرأس الأخضر (65، +8)، وناميبيا (107، +8) ومالي (47، +4) تقدُّما ملحوظا في التصنيف.



وبالانتقال إلى آسيا، فقد قفز منتخب قطر إلى المركز الـ37 (+21) محقّقا بذلك أعلى مركز له في تاريخ التصنيف العالمي، خاصة بعد تتويجه بلقب كأس أمم آسيا للمرة الثانية على التوالي.



ووصل الأردن -وصيف بطل آسيا- إلى المركز الـ70 بصعوده 17 مركزا، عقب تحقيقه إنجازا تاريخيا بوصوله إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه، كما أن منتخب تايلند حقق تقدما ملحوظا (101، +12)، الذي وصل إلى الدور ثمن النهائي.



وبالنسبة لبقية عرب آسيا فصعد منتخب السعودية 3 مراكز (53)، والعراق 4 مراكز (59)، في حين هبط منتخب الإمارات 5 مراكز وأصبح في الترتيب الـ69 في التصنيف العالمي.(الجزيرة نت)