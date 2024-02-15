الاتحاد الإنكليزي يمنح الضوء الأخضر لصفقة استحواذ راتكليف

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منح الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم الضوء الأخضر اليوم الأربعاء لصفقة استحواذ الملياردير البريطاني جيم راتكليف على حصة 25 بالمئة من أسهم نادي مانشستر يونايتد ما يجعل الصفقة شبه محسومة.وأكد الاتحاد الإنجليزي موافقته في بيان بعد يوم من مصادقة رابطة الدوري الإنجليزي على صفقة الاستحواذ إثر اجتياز راتكليف لاختبارها الخاص بالملاك ومديري الأندية.وأبرم راتكليف (71 عاما) صفقة بقيمة 1.25 مليار دولار في كانون الأول لشراء حصة أقلية في النادي، وسيستثمر 300 مليون دولار في تطوير البنية الأساسية.وسيتولى راتكليف، مشجع يونايتد طوال حياته، بموجب الصفقة عمليات كرة القدم في النادي مع التركيز على تطوير ملعب أولد ترافورد وتعزيز تشكيلة الفريق.واعتمد التصديق على الصفقة على موافقة رابطة الدوري الإنجليزي واتحاد كرة القدم. ومع التأكد من ذلك الآن، سيتم إكمال الصفقة بمجرد حصول راتكليف على 25 بالمئة من أسهم الفئة الأولى. ومن المتوقع أن يحدث ذلك قبل يوم 17 شباط الجاري.(بي إن سبورتس)