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رياضة
لوس أنجليس كليبرز يُفاجئ غولدن ستيت
Lebanon 24
15-02-2024
|
13:30
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قلب لوس أنجليس كليبرز تأخره على أرض مستضيفه غولدن ستيت ووريورز إلى فوز مثير 130-125، في الدوري الأميركي لكرة السلة NBA.
المحاربون المنتشون بخمسة انتصارات متتالية أنهوا الربع الأول متقدمين بفارق 7 نقاط، وبمساهمة كبيرة من ستيفن كيري أفضل المسجلين 41 نقطة، تواصلت أفضلية أصحاب الأرض عقب الاستراحة، إلا أن نجوم كليبرز ظلوا متماسكين بقيادة جيمس هاردن المسهم بـ26 نقطة و7 تمريرات، لينجح زملاؤه في قلب الطاولة على مستضيفهم في آخر ثواني الربع الأخير، ويخطفوا فوزاً مثيراً تقدموا على إثره إلى ثالث مراكز المنطقة الغربية.
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هذا واستعاد ممفيس غريزليس صحوته عقب تسع هزائم متتالية، بالفوز على ضيفه هيوستن روكيتس 121-113.
أصحاب الأرض المفتقدين لعدد من عناصرهم الأساسية على رأسهم جا مورانت، قدموا أداءً جماعياً ليسهم ستة منهم بنقاط مزدوجة، أعادت فريقهم الذي يصارع لتحسين مركزه في جدول الترتيب إلى سكة الانتصارات، قبل مواجهة ميلووكي باكس.
وحرم ساكرامينتو كينغز مستضيفه دنفر ناغتس من استعادة توازنه، بتغلبه عليه 102-98.
المواجهة الندية عرفت انطلاقة موفقة لحاملي اللقب، لكن زملاء يوكيتش عجزوا عن الحفاظ عليها أمام الضغط الكبير لأساسيي ساكرامينتو الذين ساهم ثلاثة منهم بما لا يقل عن 20 نقطة، أفضلهم كان دي آرون فوكس بـ30 نقطة ثمانية منها جاءت في آخر دقيقتين لتلحق بدنفر الهزيمة الثالثة تواليا.
وكرر بوسطن سلتيكس تفوقه على بروكلين نيتس بفوز عريض 136-86.
بوسطن لم يتأخر في فرض أفضليته على مجريات اللقاء، ليحرز تقدماً كبيراً فشلت محاولات الضيوف لخطفه، في لقاء عرف مساهمة كل من بيتشارد ووايت وتاتوم بما لا يقل عن عشرين نقطة، ضمنت لفريقهم الفوز الـ26 على أرضه هذا الموسم ومنحت جو مازولا الانتصار رقم مئة في ثاني مواسمه كمدرب بالدوري المحترف.(بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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