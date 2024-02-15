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رياضة

بفارق كبير.. الرياضي يطيح بـ"الشرطة العراقي" ضمن منافسات "بطولة وصل"

Lebanon 24
15-02-2024 | 13:08
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تمكن الرياضي بيروت بطل لبنان في كرة السلة، من ختم مشواره في الدور الاول لبطولة "وصل" لنوادي منطقة غرب آسيا، بالعلامة الكاملة، بفوزه على الشرطة العراقي بفارق 30 نقطة، 120 - 90، عصر اليوم في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل.
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وضمن الرياضي بطل المنطقة الغربية في الدوري المشمول برعاية الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، مقعدا مباشرا في الدور نصف النهائي للمسابقة.
 
وكان الحكمة بيروت فاز على الاتحاد الاهلي الحلبي 101-58 في غزير.
 
ويلعب الحكمة مع الوحدة السوري في الدور ربع النهائي، وفوزه يضعه في مواجهة الرياضي في نصف النهائي.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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