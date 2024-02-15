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رياضة

وأخيرًا.. مبابي يبلغ مسؤولي باريس سان جرمان "قراره"

Lebanon 24
15-02-2024 | 13:51
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أبلغ النجم كيليان مبابي، ناديه باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي في كرة القدم، نيته الرحيل في نهاية الموسم، حسب ما كشف مصدر مقرب من النادي لوكالة فرنس برس.

وكان مبابي (25 عاما)، الذي انضم إلى فريق العاصمة عام 2017، قادما من موناكو، قد مدّد عقده في 2022 حتى 2024، لكنه رفض الصيف الماضي تفعيل بند يسمح له بالبقاء عاما آخر في بارك دي برانس.
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وكشف المصدر نفسه: "لا يزال يتعيّن الاتفاق على شروط الرحيل بشكل كامل"، وسيعلن النادي ومبابي عن الأمر بشكل رسمي "عند الانتهاء من كل شيء في الأشهر المقبلة".

ورفض النادي الباريسي التعليق في اتصال مع وكالة فرانس برس.
وسيغادر مبابي، سان جرمان، كلاعب حرّ، إلا أن الطرفين تفاوضا الصيف الماضي حول اتفاق يقضي بتنازل اللاعب عن جزء من مكافآته المذكورة في عقده وتصل قيمتها إلى "عشرات" ملايين الدولارات.

وبعد سبعة مواسم في صفوف سان جرمان، يسعى مبابي الذي بات الهدّاف التاريخي لنادي العاصمة الفرنسية، إلى خوض مغامرة جديدة، يُرجّح أن تكون في صفوف ريال مدريد الإسباني.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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