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رياضة
فوضى بعد الصافرة: اعتداء على حافلة نادي رياضي بعد نهاية المباراة(فيديو)
Lebanon 24
15-02-2024
|
15:29
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تعرضت حافلة نادي القوة الجوية إلى الاعتداء بالحجارة من قبل جماهير نادي نفط ميسان، بعد اللقاء الذي جمع الفريقين، الخميس، بدوري نجوم العراق، وانتهى لمصلحة الأول برباعية دون رد.
ورغم اللفتة المميزة التي حرص عليها بعض من جماهير الفريق المضيف من خلال رفع رسالة دعم لمدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، مؤكدين ثقتهم بالمدير الفني في قيادة "أسود الرافدين" إلى مونديال 2026، تغير المشهد بعد صافرة نهاية اللقاء بهزيمة فريقهم برباعية.
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وإثر انتهاء اللقاء، اجتاحت مجموعة من أنصار الفريق المحلي أرضية الملعب، فيما هاجم البعض من جماهير نادي نفط ميسان حافلة الفريق الجوي بالحجارة، أثناء مغادرتها ملعب المباراة، بحسب ما كشفه مصدر في وفد الفريق لـ"العربي الجديد".
وبين المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن بعض اللاعبين تعرضوا للجروح بعد تهشم زجاج الحافلة إثر الاعتداء، فيما تعرضت السيارة الشخصية للدولي العراقي إبراهيم بايش، إلى بعض الأضرار المادية.
المصدر: العربي الجديد
رياضة
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