بعثتا فلسطين وسوريا تصلان للمشاركة في كأس بيروت الدولية لكرة السلة

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ووصل المنتخب السوري برا عبر نقطة المصنع الحدودية، فيما وصل المنتخب الفلسطيني عبر مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي قادما من الأراضي المحتلة عبر الأردن. وصلت بعثتا منتخبي فلسطين وسوريا الى لبنان للمشاركة في "كأس بيروت الدولية" الرباعية في كرة السلة، التي تقام من 17 شباط الى 20 منه، بإشراف الاتحاد اللبناني لكرة السلة وتنظيم شركة "غلوبال أكتيف سبورتس"، على ملعب النادي الرياضي غزير.ووصل المنتخب السوري برا عبر نقطة المصنع الحدودية، فيما وصل المنتخب الفلسطيني عبر مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي قادما من الأراضي المحتلة عبر الأردن.

وكان في استقبال البعثتين اللجنة المنظمة، التي هنأت المنتخبين بالسلامة وتمنت لهما التوفيق.

وبعد وصولهما توجه المنتخبان الى مكان اقامتهما في فندق "بيل أزور" في جونية، ثم الى ملعبي غزير والمركزية لخوض التمارين.

ويصل المنتخب العراقي الى لبنان الجمعة، وينتظم منتخب لبنان في معسكر إعدادي في الفندق عينه، الذي سيشهد انعقاد الإجتماع الفني المخصّص للبطولة الساعة الثامنة مساء.



