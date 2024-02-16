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رياضة
"سيخلع سرواله".. ممثل أميركي شهير يسخر من ميسي قبل انطلاق الدوري!
Lebanon 24
16-02-2024
|
00:56
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سخر الممثل الأميركي وأحد ملاك نادي لوس أنجلوس ويل فيريل، من ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، أثناء إعلان لوس أنجلوس، لقميصه الأساسي الذي سيخوض به منافسات الموسم الجديد من الدوري الأميركي.
ونشر الحساب الرسمي لفريق لوس أنجلوس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو، يظهر فيه فيريل، وهو يعلن عن القميص الجديد لفريقه، ومعه مُلاك النادي.
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وظهر فيريل، وهو يكيل المديح لقميص فريقه الجديد، وقال: "أسود مثل صلابة المدينة، متشدد بسبب المعارك، ذهبي مثل حبوب إفطاري المفضلة، هدية من جبل أوليمبيا العظيم". وواصل ساخرًا من ليو: "سيجعل ميسي يخلع سرواله!".
ويستعد فريق لوس أنجلوس، بطل الدوري لموسم 2022 لافتتاح الموسم الجديد في الدوري الأميركي يوم السبت القادم، أمام فريق سياتل.
على الجانب الآخر سيختتم إنتر ميامي، استعداده للموسم الجديد بمباراة ودية أخيرة أمام نيولز أولد بويز، فجر الجمعة، على أن يفتتح مبارياته في الدوري الأميركي يوم 22 فبراير أمام ريال سالت ليك. (جول)
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