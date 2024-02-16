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رياضة
ريال مدريد يفرض شروطه على مبابي.. ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
16-02-2024
|
07:00
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أوشك ريال مدريد على تحقيق حلم رئيسه فلورنتينو بيريز بالتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.
واتفقت عدة تقارير صحفية على إبلاغ مبابي مسؤولي النادي الفرنسي بعزمه على الرحيل فور نهاية عقده في يونيو المقبل، وهو ما أكده سان جيرمان في بيان صحفي.
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وتحدث صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن الشروط التي وضعتها إدارة الريال، لحسم صفقة مبابي وقالت: "بمجرد الإعلان الرسمي عن مغادرة مبابي لباريس، سيصله العرض النهائي من ريال مدريد".
وأضافت: "يجب على مبابي، الرضوخ لشروط ريال مدريد، وهي أنه لن يحصل على 100 مليون يورو في الموسم الواحد كما كان يحدث في باريس".
وأشار التقرير إلى أن عقد مبابي مع ريال مدريد، سيصل إلى 30 مليون يورو كراتب سنوي، إلى جانب مكافأة الانتقال التي يحصل عليها أي لاعب يأتي مجانا.
وأفادت الصحيفة: "مبابي سيتوجب عليه، التعامل مع لاعبي ريال مدريد بشكل طبيعي، ولن يكون في منزلة أعلى منهم".
وأوضحت "ماركا"، أن الأمر لم يعد مسألة أموال بالنسبة لمبابي، خاصة وأنه ترك باريس من أجل تحقيق حلمه بارتداء قميص ريال مدريد. (روسيا اليوم)
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