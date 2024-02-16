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رياضة

الاتحاد البحريني يعلن رحيل مدرب المنتخب رسمياً

Lebanon 24
16-02-2024 | 10:15
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أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم في بيان أصدره يوم أمس الخميس، إنهاء عقده مع المدرب الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي بالتراضي.

وجاء في بيان الاتحاد البحريني لكرة القدم: "إنهاء التعاقد مع الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك بالتراضي بين الطرفين".
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وأضاف: "يتقدم مجلس إدارة الاتحاد بالشكر والتقدير للجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي خلال الفترة الماضية، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مشوارهم المستقبلي".
 
 وأكد مجلس إدارة الاتحاد أنه سيعكف خلال الفترة المقبلة على دراسة عدد من السير الذاتية المطروحة لخلافة المدرب بيتزي "تمهيدا لاختيار واحد منها، والكشف عن هوية الجهازين الفني والإداري للمنتخب، خصوصا مع قرب استكمال المنتخب لمشواره في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027". (روسيا اليوم) 
 
رسميا.. الاتحاد البحريني يعلن رحيل مدرب المنتخب
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