الاتحاد الكوري الجنوبي يقيل المدرب الألماني

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، الجمعة، إقالة الألماني يورغن كلينسمان، مدرب المنتخب الوطني الأول بعد خروج الفريق من الدور قبل النهائي في كأس آسيا، وسط انتقادات لأسلوبه في إدارة شؤون الفريق.

وقال تشونج مونج-جيو رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي إن مستوى أداء الفريق تحت قيادة كلينسمان لم يصل إلى مستوى التوقعات.

وعبر تشونج للصحفيين، عن عدم رضاه لمستوى ونتائج الفريق حيث قال "أخفق المدرب كلينسمان في إظهار روح القيادة التي توقعناها من مدرب المنتخب الوطني بما يشمل إدارة المباريات واللاعبين والسلوك خلال العمل مما يزيد القدرة التنافسية للمنتخب الوطني".

وأوصت لجنة المنتخب الوطني وهي هيئة استشارية تابعة للاتحاد المحلي، يوم الخميس بإقالة كلينسمان بينما تحدث هوانجبو كوان المدير الفني للاتحاد عن وجود "أسباب كثيرة" تدعو للشك في قدرته على الاستمرار في قيادة الفريق.

وتزايدت حدة الانتقادات التي طالت المدرب الألماني عقب خروج منتخب كوريا من نصف نهائي كأس آسيا بالهزيمة بهدفين دون رد أمام نظيره الأردني، ما دعا الجماهير للمطالبة بإقالة كلينسمان (59 عاما) بعد فشل الفريق في سعيه للفوز باللقب القاري للمرة الأولى منذ 64 عاما والتي سبق للفريق الفوز بلقبها مرتين.

وتراجعت شعبية كلينسمان في كوريا الجنوبية خلال كأس آسيا حيث انتقد كثيرون أسلوبه بعد مشاهدته مبتسما رغم أداء فريقه، كما انتقدوا أسلوبه في قيادة الفريق أيضا بعد مشادة بين اللاعبين عشية الخروج من الدور قبل النهائي بكأس آسيا ما تسبب في إصابة قائد الفريق سون هيونج-مين في إصبعه.

وتعرض كلينسمان طيلة فترة عمله مع كوريا الجنوبية للانتقاد في كثير من الأحيان بسبب عمله أغلب الوقت من لوس انجلوس حيث يقيم حاليا رغم قوله إنه سيقضي بعض الوقت في كوريا الجنوبية.

( الأناضول)