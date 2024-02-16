ميسي أمام نادي طفولته .. فرص ضائعة وإشارة مرعبة لجماهير إنتر ميامي

عاد ليونيل ميسي إلى تشكيلة إنتر ميامي الأساسية، عندما تعادل مع ضيفه ونادي طفولته نيولز أولد بويز الأرجنتيني 1-1، اليوم، في مباراة ودية إعدادية للموسم الجديد للدوري الأميركي.

وكانت مباراة عاطفية بالنسبة للفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، والذي كان يشجع فريق أولد بويز، عندما كان يافعا، ولعب في صفوفه من عام 1995 إلى عام 2000، قبل انضمامه إلى برشلونة الإسباني.

وعاد المهاجم البالغ 36 عاما، والذي قاد الأرجنتين إلى الفوز بلقب كأس العالم 2022، إلى التشكيلة الأساسية لميامي، بعد أن عانى من إصابة في الفخذ، تسببت في غيابه عن مباراة ودية في هونغ كونغ في وقت سابق من هذا الشهر.

وشارك ميسي لمدة 60 دقيقة أمام نيويلز أولد بويز، ليحل مكانه الأميركي لوسون سندرلاند البالغ 22 عاما، لكنه أسعد جماهير الفريق المضيف، قبل انطلاق الدوري الأسبوع المقبل ومدرب إنتر مواطنه خيراردو "تاتا" مارتينو بسبب أدائه الجيد أمام 20 ألف متفرج حضروا لمتابعة اللقاء.

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وتقدم شانيدير بورخيلين لأصحاب الأرض في الدقيقة 64، قبل أن يتعادل فرانكو دياز لنيويلز من خطأ دفاعي في الدقيقة 83.

كما شارك في المباراة لاعب برشلونة السابق جوردي ألبا الذي لعب 72 دقيقة، في حين حصل بوسكيتس، على راحة.

وبذلك ختتم إنتر ميامي، فترة الاستعداد للموسم الجديد، محققا انتصارا وحيدا خلال فترة الإعداد، في هونغ كونغ.