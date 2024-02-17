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رياضة

إنتر ميلان يحكم قبضته على صدارة الدوري الإيطالي

Lebanon 24
17-02-2024 | 01:00
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حقق فريق إنتر ميلان فوزا سهلا برباعية نظيفة على ضيفه سالرنيتانا متذيل الترتيب، أمس الجمعة، ليحكم قبضته على صدارة الدوري الإيطالي.

وحسمت أهداف ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز ودينزل دمفريس وماركو أرناوتوفيتش، الفوز الذي رفع رصيد إنتر إلى 63 نقطة، متقدما بفارق 10 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني الذي تعرض لهزيمة مفاجئة على أرضه أمام أودينيزي، الإثنين.
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وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 17 بفضل تسديدة قوية من تورام من منتصف منطقة الجزاء، بعدما تلقى تمريرة عرضية من كارلوس أوغوستو.
وضاعف مارتينيز هداف الدوري برصيد 20 هدفا، النتيجة بعد دقيقتين فقط بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة، مستغلا تمريرة أخرى من أوغوستو.

وأصبح الدولي الأرجنتيني ثالث لاعب يسجل 20 هدفا على الأقل في 3 مواسم متتالية بالدوري الإيطالي، بعد جوزيبي مياتزا وستيفانو نيرز.

وجعل دمفريس النتيجة 3-صفر في الدقيقة 40، مستفيدا من خطأ للحارس المكسيكي غويرمو أوتشوا الذي سقطت الكرة من يده ليتابعها في المرمى، قبل أن يكمل البديل أرناوتوفيتش الرباعية في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ويستضيف إنتر ميلان منافسه أتليتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل.(سكاي نيوز)

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