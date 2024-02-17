Advertisement

رياضة

دوري أبطال إفريقيا: الأهلي المصري يعود من الجزائر بنقطة ثمينة

Lebanon 24
17-02-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1165235-638437360618797156.png
Doc-P-1165235-638437360618797156.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

استطاع فريق الأهلي المصري ان يحافظ على صدارة المجموعة الرابعة بتعادله السلبي مع مضيفه شباب بلوزداد الجزائري، أمس الجمعة، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة بدوري المجموعات ضمن دوري أبطال إفريقيا.
Advertisement

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط، بينما ارتقى بلوزداد إلى الوصافة بـ5 نقاط وبفارق الأهداف عن يانغ أفريكانز التنزاني، ويتذيل ميدياما الغاني الترتيب بأربع نقاط.

ويلعب "الشياطين الحمر" المباراة المقبلة في المسابقة أمام ميدياما في 24 فبراير، بينما يحل بلوزداد ضيفا على يانغ أفريكانز في اليوم ذاته.

ودخل الأهلي اللقاء وسط غيابات عديدة عن صفوفه، أبرزها قائده حارس مرماه الأول محمد الشناوي المصاب في الكتف، والفلسطيني وسام أبو علي الوافد الجديد الذي يعاني إصابة بشد في العضلة الخلفية على غرار التونسي محمد الضاوي "كريستو"، والجنوب إفريقي بيرسي تاو بسبب إجهاد عضلي عقب المشاركة في أمم إفريقيا، والمالي أليو ديانغ بإصابة في الركبة.

وبدأ أصحاب الأرض بالهجوم سريعا بالاعتماد على تحركات الثنائي عبد الرحمن مزياني ومحمد إسلام بلخير على الجهة اليمنى.

وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف أول بعدما استلم كرة خلف مدافعي بلوزداد داخل منطقة الجزاء، سددها فوق مرمى الحارس أليكسيس جيندوز (21).

ورد يوسف أمين اللوافي بتوغل داخل منطقة الجزاء بعدما مر من محمد هاني ومرر الكرة أبعدها محمد عبد المنعم بصعوبة إلى ركنية من أمام الكاميروني ليونيل وامبا (27).

وحاول بن عيادة من جانب أصحاب الأرض بتسديدة زاحفة أبعدها الحارس مصطفى شوبير.

واصل لاعبو بلوزداد ضغطهم الهجومي ورد القائم الأيمن لمرمى شوبير تسديدة بن عيادة من ركلة حرة مباشرة (50).

وتألق الحارس المصري مجددا منقذا مرماه من تسديدة يوسف اللوافي من داخل منطقة الجزاء (82).(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2024-02-17
04:00 | 2024-02-17
01:00 | 2024-02-17
00:37 | 2024-02-17
23:00 | 2024-02-16
16:00 | 2024-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24