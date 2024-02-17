محمد صلاح سيرحل عن "ليفربول".. وهذه وجهته المُقبلة!

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كشف نجم فريق ليفربول الإنكليزي السابق، مارك لورينسون، أن اللاعب المصري محمد صلاح سيرحل عن صفوف "الريدز"، في نهاية الموسم الحالي إلى السعودية.وكان مستقبل صلاح، محور تكهنات مستمرة في صيف 2023، خاصة مع تحرك اتحاد جدة السعودي، للحصول على خدماته، لكن ليفربول تمسك ببقاء اللاعب.ونهاية الموسم الجاري، تمثل آخر فرصة واقعية لدى ليفربول، للحصول على أموال من بيع صلاح، الذي ينتهي عقده في صيف 2025.وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي اتحاد جدة قدم عرضا خياليا للحصول على خدمات هداف "الريدز" في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل 235 مليون يورو، وراتب يقدر بـ85 مليون يورو في الموسم الواحد.وقال لورينسون نجم ليفربول في الثمانينيات، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "صلاح سيغادر بالتأكيد بنسبة 100%".وأضاف: "بغض النظر عما سيحدث هذا الموسم، أعتقد أن محمد صلاح سيرحل إلى السعودية.. أتمنى حصول ليفربول على رسوم باهظة من وراء بيع الفرعون المصري، للتعاقد مع ثنائي مميز".وأشار لاعب ليفربول السابق: "صلاح كان بإمكانه الرحيل في الصيف الماضي، واقتحام مكتب المدرب كلوب، ويقول له أريد الرحيل، لكن اللاعب لم يفعل ذلك".وأوضح: "اللاعبون الذين حضروا، في غياب صلاح، يعرفون أنهم يقاتلون من أجل التواجد في التشكيلة الأساسية، وهذا أمر عظيم".واختتم مارك لورينسون تصريحاته: "هجوم ليفربول يحظى بتواجد الكثير من النجوم مثل ديوغو جوتا وداروين نونيز ولويس دياز، ورغم ذلك أؤيد ضم لاعبين جدد حال رحيل صلاح".(روسيا اليوم)