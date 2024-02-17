رحلته مع "سان جرمان" اقتربت من نهايتها.. هل "الريال" بحاجة لمبابي؟

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يبدو ان رحلة اللاعب كيليان مبابي اقتربت من نهايتها مع فريق باريس سان جرمان، بعد إعلان فابريزيو رومانو خبير الانتقالات، إبلاغ النجم الفرنسي لإدارة الفريق الباريسي برحيله مع نهاية الموسم ورغبته في عدم مناقشة أي عرض جديد يقدمه له الفريق.مبابي رفض تفعيل الموسم الإضافي في عقده مع باريس، لينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، ويرحل في صفقة انتقال مجانية.وتبدو الوجهة الأقرب لمبابي إلى ريال مدريد، والذي حاول في أكثر من مناسبة التوقيع مع بطل العالم 2018. ولكن هل مازال الفريق الملكي بحاجة إلى مبابي؟صفقات ما قبل مبابيريال مدريد كان في حاجة ملحة للتعاقد مع مبابي بعد إعلان كريم بنزيمة رحيله إلى فريق اتحاد جدة السعودي، ولكن بعد عدم ضم الملكي لمبابي في الصيف الماضي، لجأ فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للتعاقد مع خوسيلو مهاجم إسبانيول على سبيل الإعارة مع وجود خيار الشراء ولكنه غير إلزامي.الصفقة التي أجراها ريال مدريد في مركز الهجوم مؤقتة حتى قدوم مبابي ولم يشارك خوسيلو بصفة أساسية، ولكن بعد أداء الفريق في ظل استخدام كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي، لجود بيلنغهام، صفقة الفريق الأخرى الجديدة في صيف 2023، هل يعيد التفكير في مدى احتياج الفريق لمبابي؟ماذا قدم بيلنغهام؟بيلنغهام نجح في التألق هذا الموسم وقدّم 75 تمريرة لفينسيوس جونيور، كأكثر لاعب في الدوري الإسباني مرر الكرة لزميله، فيما تلقى النجم الإنجليزي 54 تمريرة.بيلنغهام نجح في تعويض غياب بنزيمة، ليمرر لفينسيوس أكثر مما ساهم به بنزيمة مع الفريق الموسم الماضي.بنزيمة سجل خلال سنواته في سانتياغو برنابيو سجل 354 هدفا، وساهم في تطور مستوى فينسيوس، ولكن هذا ما نجح في تعويضه بيلنغهام.شكل جديد لريال مدريدقد ينجح أنشيلوتي في التعامل مع صفقة مبابي، كما نجح سابقا في استخدام أوراقه المتاحة، والاعتماد على بيلنغهام بمهاجم متأخر قادم من الوسط، مع منح الحرية للجناحين البرازيليين.ضم مبابي سيعيد بيلنغهام إلى الوسط، مما سيؤدي إلى التضحية بأحد ثلاثي الوسط.مودريتش جدد تعاقده حتى صيف 2024، وربما يرحل مع نهاية الموسم، وهو نفس موقف كروس، وكذلك يستخدم أنشيلوتي كامافينغا في مركز الظهير الأيسر، لذا فقد يعيد المدرب الإيطالي توظيف الثنائي تشاوميني، وفالفيردي في الوسط بجانب أدوار جديدة لبيلنغهام من أجل منح الحرية لفينسيوس ومبابي ورودريعو في الثلث الهجومي.أزمة مركز مبابيكريستوف غالتييه المدير الفني السابق لباريس سان جرمان، صرح سابقا أن مبابي ليس سعيدًا باللعب في محور الهجوم، وإنما يفضل اللعب في مركز الجناح الأيسر، وهو المركز الذي يعتمد عليه ديديه ديشامب، في المنتخب الفرنسي.مبابي قال خلال مشاركته في مونديال قطر 2022: "ألعب بشكل مختلف في فرنسا، لأنني مكلف بأشياء مختلفة عن ما أقدمه في سان جرمان، لدي حرية أكثر هنا مع المنتخب في ظل وجود أوليفييه جيرو في مركز المهاجم".ولعب مبابي خلال المونديال السابق في مركز المهاجم الصريح بنسبة 23 %، فيما لعب كجناح أيسر 77 %، لذا هل ينجح مبابي في اللعب بجانب فينسيوس جونيور الجناح الأيسر للفريق الملكي؟