رحلة مبابي مع "باريس" انتهت وأخيراً.. متى موعد إعلان انضمامه لـ "الريال"؟

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وأخيراً، باتت رحلة النجم الفرنسي كيليان مبابي مع نادي "باريس سان جيرمان" قد وصلت إلى مرحلتها الأخيرة بالفعل، بعد أن فجّر اللاعب قنبلة مدوية بإعلان رحيله عن "سان جيرمان" بطل الدوري الفرنسي في كرة القدم، بنهاية الموسم الحالي (2023-2024).وأبلغ مبابي البالغ من العمر 25 سنة، ناصر الخليفي رئيس النادي بقراره، الخميس، وفقاً للعديد من الصحفيين، على رأسهم الإيطالي فابريزيو رومانو، والإنكليزي ديفيد أورنستن. ويأتي رحيل مبابي بعد سبعة مواسم في صفوف "سان جيرمان"، حيث بات الهدّاف التاريخي لنادي العاصمة الفرنسية.وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك"، سيصدر "باريس سان جيرمان" بياناً رسميّاً في الأسابيع القليلة المقبلة لتوديع اللاعب، بعدما قضى مواسمه الماضية في أحضان "حديقة الأمراء". في حين أوضحت يومية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدارة النادي الباريسي، أكّدت الخبر لوسائل إعلام أوروبية، وقالت إن مبابي أخبر النادي بالفعل أنّه سيرحل في نهاية الموسم الحالي.صحيفة "موندو ديبورتيفو" نفسها، قالت إن نجوم "ريال مدريد" لا يعرفون أي شيء عن كيفية سير المفاوضات مع مبابي حتى الآن، ولكن الجميع يرحّب بقدومه بأذرع مفتوحة لإدراكهم الشديد لقيمته. ولكن يبدو أن هناك لاعبا واحدا لن يُرحّب بهذه الفكرة، لأنها ستؤدّي إلى رحيله عن سانتياغو برنابيو الصيف المقبل، وذلك لأن مبابي لن ينضم لـ "الريال" من أجل ملء مركز المهاجم الصريح فقط.بعض التكهنات في البداية، كانت تشير إلى أن اللاعب هو فينيسيوس جونيور، لأنه يلعب على الجانب الأيسر المفضّل لمبابي، ولكن تحسّنه مؤخرّاً من الناحية الفنيّة والسلوكية، جعل النادي يفكّر في التضحية بمواطنه البرازيلي رودريغو غوس. ويأتي ذلك لأن الأخير الذي قامت الإدارة الملكية بالتجديد له حتى 2028، لم يتألّق بنفس الشكل الذي يقدمه فينيسيوس حتى الآن، وتعتقد أنه لا يعمل على نفس مستوى زملائه في الفريق. ولذلك سيكون الاحتمال الأقرب هو التخلّي عنه بسوق الإنتقالات الصيفية المقبلة لإفساح المجال لمبابي، وكذلك لتوفير المزيد من الموارد المالية لقدوم الدولي الفرنسي.بعد الخبر السعيد الذي زفّه مبابي لمدريد، فوراً بدأ "الميرينغي" بالتحضير لقدومه الصيف المقبل. تقارير صحفية فرنسية، أفادت بأن موعد إعلان رحيله عن "بي إس جي" ربما يكون في وقت قريب. ووفقاً لشبكة "آر إم سي" الفرنسية، فإن الخطوة ستكتمل حتى قبل موسم الانتقالات الصيفية. من جهته، قال الصحفي فريدريك هيرمل عن الصفقة: "ما قيل لي قبل عدّة أسابيع هو أن ريال مدريد يودّ الإعلان عن انضمام مبابي في نيسان وأيار، وليس قبل ذلك، بسبب صعوبة المواجهات في دوري أبطال أوروبا واحتمال أن يقع ريال مدريد في مواجهة باريس سان جيرمان، ولهذا الريال لا يريد أن يعرض باريس للإهانة".وأضاف: "ريال مدريد لا يريد أن يبدو وكأنه سرق مبابي من فريقه، بل إن اللاعب هو من رحل وهو لاعب حر عن الفريق الذي حمل ألوان قمصانه لسبع سنوات".