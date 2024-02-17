بافلوتشينكوفا تودع بطولة الدوحة للتنس

خرجت اللاعبة الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا من الدور نصف النهائي لبطولة الدوحة للتنس ذات الـ1000 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 3 ملايين و211 ألف دولار.



وجاء خروج بافلوتشينكوفا (32 عاما) عل يد الكازاخستانية يلينا ريباكينا، إثر خسارتها أمامها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (2-6) و(4-6) في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة و28 دقيقة.

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وضربت يلينا ريباكينا (24 عاما) موعدا في نهائي بطولة "Qatar otal Energies Open 2024"، مع النجمة البولندي إيغا شفيونتيك، المتأهلة على حساب منافستها التشيكية كارولينا بليشكوفا. (روسيا اليوم)