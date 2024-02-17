Advertisement

رياضة

بافلوتشينكوفا تودع بطولة الدوحة للتنس

Lebanon 24
17-02-2024 | 07:45
A-
A+
Doc-P-1165408-638437780712918033.jpg
Doc-P-1165408-638437780712918033.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خرجت اللاعبة الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا من الدور نصف النهائي لبطولة الدوحة للتنس ذات الـ1000 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 3 ملايين و211 ألف دولار.

وجاء خروج بافلوتشينكوفا (32 عاما) عل يد الكازاخستانية يلينا ريباكينا، إثر خسارتها أمامها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (2-6) و(4-6) في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة و28 دقيقة.
Advertisement
 
وضربت يلينا ريباكينا (24 عاما) موعدا في نهائي بطولة "Qatar otal Energies Open 2024"، مع النجمة البولندي إيغا شفيونتيك، المتأهلة على حساب منافستها التشيكية كارولينا بليشكوفا. (روسيا اليوم) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2024-02-17
04:00 | 2024-02-17
03:00 | 2024-02-17
01:00 | 2024-02-17
00:37 | 2024-02-17
23:00 | 2024-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24