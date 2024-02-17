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رياضة

ليفربول يكتسح برينتفورد.. صلاح يعود ويسجل

Lebanon 24
17-02-2024 | 10:00
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ألحق فريق ليفربول هزيمة ساحقة بمضيفه برينتفورد (4-1) في عقر داره، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن الجولة الافتتاحية للجولة 20 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ووقع على رباعية "الريدز" كل من اللاعبين، الأوروغوياني داروين نونيز، والأرجنتيني أليكسيس ماك اليستير، والمصري محمد صلاح، والهولندي كودي جاكبو، في الدقائق (35، 55، 68، 86) على الترتيب.
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بينما سجل المهاجم إيفان توني هدف أصحاب الأرض اليتيم عند الدقيقة 75 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "غريفين بارك - Griffin Park" بالعاصمة لندن.
 
وشارك محمد صلاح (31 عاما) في نهائية الشوط الأول، وذلك لأول مرة بعد غيابه عن آخر 8 مباريات "للريدز"، بسبب مشاركته مع منتخب مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي أقيمت في كوت ديفوار، وتعرضه لإصابة خلال المباراة ضد غانا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

وحقق فريق ليفربول انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة، ويبتعد في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" بفارق 5 نقاط عن على حامل اللقب، مانشستر سيتي الذي لديه مباراة مؤجلة، ويستضيف فريق تشيلسي في وقت لاحق من مساء اليوم السبت أيضا، على ملعب "الاتحاد"، وذلك في قمة مباريات هذه الجولة. (روسيا اليوم) 
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