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رياضة
بهذه القائمة.. ريال مدريد سيواجه رايو فاليكانو
Lebanon 24
17-02-2024
|
11:27
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كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة مضيفه رايو فاليكانو غدًا الأحد ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الإسباني “الليغا”.
وشهدت قائمة ريال مدريد، المستدعاة لمباراة رايو فاليكانو، غياب كل من؛ تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وأنطونيو رودريجو وجود بيلينغهام للإصابة، إضافة إلى فيرلاند ميندي للإيقاف.
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وفيما يلي قائمة ريال مدريد لمباراة رايو فاليكانو:
حراسة المرمى: لونين – كيبا – دييجو بينيرو
الدفاع: كارفخال – ناتشو – لوكاسوفاسكيز – فران جارسيا – جاكوبو
الوسط: كروس – مودريتش – كامافنيجا – فالفيردي – تشواميني – سيبايوس – أراد جولر
وسيحل ريال مدريد المتصدر برصيد 61 نقطة ضيفاً على رايو فاييكانو الرابع عشر برصيد 24 نقطة، ضمن مواجهات المرحلة الـ25 من عمر الدوري الإسباني.(عربي21)
المصدر: عربي 21
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