لبنان يفتتح بطولة كأس بيروت لكرة السلة بفوز صعب على العراق

فاز منتخب لبنان على ضيفه منتخب العراق اليوم السبت، بفارق 3 نقاط، بواقع 71-68، في افتتاح مباريات بطولة كأس بيروت لكرة السلة الودية.



وتفوق منتخب "أسود الرافدين" في الربع الأول الذي انتهى لمصلحتهم بفارق نقطة واحدة، بواقع 17-16، قبل أن يقلب أصحاب الأرض النتيجة في الربع الثاني، لينتهي الشوط الأول بفارق 7 نقاط (38- 31).

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وشهدت المباراة حشدا جماهيريا كبيرا لمؤازرة المنتخب المدعو الى خوض التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة آسيا في السعودية السنة المقبلة.



ونجح الضيوف في العودة في الربع الثالث مستغلين ارتكاب المنتخب اللبناني لعدد كبير من فقدان الكرة "Turn over"، ليقلصوا الفارق إلى نقطتين، بواقع 55–53.

وفي الربع الرابع تمكن لاعبو منتخب لبنان من استعادة زمام المبادرة، ووسعوا الفارق إلى 10 نقاط، قبل أن يُقلص العراقيون الفارق الى 3 نقاط مع انتهاء المباراة (71-68).(الميادين)