Advertisement

رياضة

لبنان يفتتح بطولة كأس بيروت لكرة السلة بفوز صعب على العراق

Lebanon 24
17-02-2024 | 12:45
A-
A+
Doc-P-1165502-638437962920924058.jpg
Doc-P-1165502-638437962920924058.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فاز منتخب لبنان على ضيفه منتخب العراق اليوم السبت، بفارق 3 نقاط، بواقع 71-68، في افتتاح مباريات بطولة كأس بيروت لكرة السلة الودية.

وتفوق منتخب "أسود الرافدين" في الربع الأول الذي انتهى لمصلحتهم بفارق نقطة واحدة، بواقع 17-16، قبل أن يقلب أصحاب الأرض النتيجة في الربع الثاني، لينتهي الشوط الأول بفارق 7 نقاط (38- 31).
Advertisement
 
وشهدت المباراة حشدا جماهيريا كبيرا لمؤازرة المنتخب المدعو الى خوض التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة آسيا في السعودية السنة المقبلة.
 
ونجح الضيوف في العودة في الربع الثالث مستغلين ارتكاب المنتخب اللبناني لعدد كبير من فقدان الكرة "Turn over"، ليقلصوا الفارق إلى نقطتين، بواقع 55–53.
 
وفي الربع الرابع تمكن لاعبو منتخب لبنان من استعادة زمام المبادرة، ووسعوا الفارق إلى 10 نقاط، قبل أن يُقلص العراقيون الفارق الى 3 نقاط مع انتهاء المباراة (71-68).(الميادين)
المصدر: الميادين
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:34 | 2024-02-17
15:03 | 2024-02-17
14:20 | 2024-02-17
13:06 | 2024-02-17
11:27 | 2024-02-17
10:00 | 2024-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24