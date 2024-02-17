أرسنال يدك حصون بيرنلي بالأهداف





افتتح النجم النرويجي مارتن اوديغارد، قائد "المدفعجية" مهرجان الأهداف مبكرا بعد مرور أربع دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية.

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وعزز بوكايو ساكا تقدم الضيوف بإحرازه هدفين متتاليين في الدقيقتين (41، و47 من ركلة جزاء)، وأضاف المهاجم البلجيكي لياندرو تروسارد الهدف الخامس عند الدقيقة 66. ومن ثم اختتم المهاجم الألماني كاي هافيرتز خماسية الفريق اللندني بحلول الدقيقة 78 من زمن اللقاء. أمطر فريق أرسنال شباك مضيفه بيرنلي (5-0) في عقر داره، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الافتتاحية للجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.افتتح النجم النرويجي مارتن اوديغارد، قائد "المدفعجية" مهرجان الأهداف مبكرا بعد مرور أربع دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية.وعزز بوكايو ساكا تقدم الضيوف بإحرازه هدفين متتاليين في الدقيقتين (41، و47 من ركلة جزاء)، وأضاف المهاجم البلجيكي لياندرو تروسارد الهدف الخامس عند الدقيقة 66. ومن ثم اختتم المهاجم الألماني كاي هافيرتز خماسية الفريق اللندني بحلول الدقيقة 78 من زمن اللقاء.

وحقق فريق أرسنال بذلك انتصاره الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 55 نقطة، ويتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري "البريميرليغ" متجاوزا حامل اللقب، مانشستر سيتي الذي لديه مباراة مؤجلة، ويستضيف فريق تشيلسي في وقت لاحق من مساء اليوم السبت أيضا، على ملعب "الاتحاد"، وذلك في قمة مباريات هذه الجولة.



بينما تعرض نادي بيرنلي للهزيمة الثانية على التوالي والخامسة في آخر 7 مباريات مقابل تعادلين ومن دون أي فوز، ويحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير على سلم الترتيب برصيد 13 نقطة فقط.(روسيا اليوم)