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رياضة

متى سيعلن ريال مدريد عن صفقة مبابي؟

Lebanon 24
17-02-2024 | 14:20
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تواصل أنباء انتقال الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف ريال مدريد، في خطف الأضواء.

وكان مبابي قد أبلغ إدارة باريس بأنه سيرحل مجانا في الصيف المقبل، مما يمهد طريقه صوب قلعة البرنابيو.
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ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ريال مدريد لن يعلن عن صفقة مبابي حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة "موقف ريال مدريد واضح للغاية بشأن هذا الأمر، حيث أن الإدارة لا تريد أن تتسبب الصفقة أو أي شيء آخر في التأثير على فريق المدرب كارلو أنشيلوتي".

وأوضحت أن مبابي يرفض أيضًا الإعلان عن أي شيء أثناء مشاركة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، خشية أن يلتقي الفريق الباريسي مع ريال مدريد في البطولة الأوروبية هذا الموسم.(موقع كورة)
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