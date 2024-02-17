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رياضة

برشلونة يفوز بشق الأنفس في الوقت القاتل

Lebanon 24
17-02-2024 | 15:03
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حقق فريق برشلونة فوزا قاتلا على مضيفه سيلتا فيغو، مساء اليوم السبت، بنتيجة 2-1 في إطار الجولة 25 من  الدوري الإسباني لكرة القدم. 

وسجل روبرت ليفاندوفسكي، هدفي برشلونة في الدقيقتين 45 و(90+7)، فيما أحرز إياجو أسباس، هدف سيلتا فيجو في الدقيقة 47.
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وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 20 نقطة في المركز 17. 
 
المصدر: عربي21
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