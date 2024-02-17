برشلونة يفوز بشق الأنفس في الوقت القاتل

Advertisement

حقق فريق برشلونة فوزا قاتلا على مضيفه سيلتا فيغو، مساء اليوم السبت، بنتيجة 2-1 في إطار الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وسجل روبرت ليفاندوفسكي، هدفي برشلونة في الدقيقتين 45 و(90+7)، فيما أحرز إياجو أسباس، هدف سيلتا فيجو في الدقيقة 47.وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 20 نقطة في المركز 17.