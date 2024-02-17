سيتي ينجو من فخ تشلسي

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سجل رودري هدفا في آخر 10 دقائق، لينقذ مانشستر سيتي من الخسارة على ملعبه ويمنحه التعادل 1-1 أمام تشلسي، في مباراة قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.ومنح تعادل مانشستر سيتي متنفسا لليفربول المتصدر (57 نقطة) ووصيفه أرسنال (55 نقطة)، بعد أن ارتفع رصيد حامل اللقب في آخر 3 مواسم إلى 53 نقطة وله مباراة مؤجلة.وحرم تشلسي مانشستر سيتي من تحقيق الفوز السابع له على التوالي في الدوري الإنجليزي، ليتعادل للمرة الخامسة هذا الموسم.ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 35 نقطة، في المركز العاشر في جدول الترتيب.(سكاي نيوز عربية)