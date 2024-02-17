Advertisement

رياضة

سيتي ينجو من فخ تشلسي

Lebanon 24
17-02-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1165559-638438096792442919.jpg
Doc-P-1165559-638438096792442919.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل رودري هدفا في آخر 10 دقائق، لينقذ مانشستر سيتي من الخسارة على ملعبه ويمنحه التعادل 1-1 أمام تشلسي، في مباراة قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

ومنح تعادل مانشستر سيتي متنفسا لليفربول المتصدر (57 نقطة) ووصيفه أرسنال (55 نقطة)، بعد أن ارتفع رصيد حامل اللقب في آخر 3 مواسم إلى 53 نقطة وله مباراة مؤجلة.
Advertisement

وحرم تشلسي مانشستر سيتي من تحقيق الفوز السابع له على التوالي في الدوري الإنجليزي، ليتعادل للمرة الخامسة هذا الموسم.

ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 35 نقطة، في المركز العاشر في جدول الترتيب.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2024-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2024-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:21 | 2024-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:05 | 2024-02-18
01:00 | 2024-02-18
16:34 | 2024-02-17
15:03 | 2024-02-17
14:20 | 2024-02-17
13:06 | 2024-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24