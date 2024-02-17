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رياضة

يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام فيرونا

Lebanon 24
17-02-2024 | 16:34
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سقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام مضيفه هيلاس فيرونا (2-2) اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجّل لأصحاب الأرض كلّ مايكل فولورونشو (11) والهولندي تيجاني نوسلين (52).
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فيما بصم كلّ من الصربي دوشان فلاهوفيتش (28 من ركلة جزاء) والفرنسي أدريان رابيو (55) على هدفي "البيانكونيري.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني فيما بات في جعبة فيرونا 20 نقطة.

وضمن ذات المرحلة خيّم التعادل على مواجهة نابولي وضيفه جنوى (1-1).(بي إن سبورتس)
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