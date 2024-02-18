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رياضة

لقطة رائعة.. رونالدو يجمع شمل توأم سعودي (صورة)

Lebanon 24
18-02-2024 | 03:05
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خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، الأضواء بلفتة رائعة تجاه زميله علي لاجامي وشقيقه التوأم قاسم لاجامي، لاعب الفتح عقب المباراة بين الفريقين مساء السبت.

 

وطلب رونالدو التقاط صورة تذكارية مع التوأم علي وقاسم لاجامي، عقب انتهاء المباراة بين النصر وفتح (2-1) ضمن الجولة العشرين من دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين.

 

كما خطف النجم البرتغالي الضوء بتسجيله الهدف الأول "للعالمي" في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، قبل أن يقتنص مواطنه أوتافيو مونتيرو هدف الفوز بحلول الدقيقة 72 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.

 

ورفع الأسطورة كريستيانو رونالدو رصيده إلى 21 هدفا، مبتعدا في صدارة هدافي الدوري، بفارق أربعة أهداف عن أقرب ملاحقيه المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال.

( روسيا اليوم)
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