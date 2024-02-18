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رياضة

"بالستينو" فريق المهاجرين الفلسطينيين بتشيلي يكرم الدحدوح

Lebanon 24
18-02-2024 | 04:45
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أهدى نادي بالستينو الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى التشيلي لكرة القدم وتأسس على يد مهاجرين فلسطينيين عام 1920، قميص الفريق للصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح.

 

وقال نادي بالستينو عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "تسلم الصحفي الفلسطيني الشهير وائل الدحدوح قميص فريقنا وعليه خريطة فلسطين التاريخية".

 

وأضاف: "وائل هو مدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة. وقتلت زوجته وأطفاله في الهجمات الإسرائيلية على مخيم النصيرات في الأسابيع الأخيرة. شكرا لك وائل على شجاعتك وإصرارك على تغطيتك".

 

وكتب النادي: "#AntirePeople شكرا"، في إشارة إلى شعاره، الذي يحمل عنوان: "أكثر من فريق، شعب بأكمله".

 
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ويتكون شعار نادي بالستينو من ألوان العلم الفلسطيني، ويقدر أن أكثر من 500 ألف فلسطيني يعيشون في تشيلي.

( روسيا اليوم)

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