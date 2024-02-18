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رياضة

الروسية أندريفا تودع بطولة دبي من الدور الأول

Lebanon 24
18-02-2024 | 06:52
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انتهت سريعاً مغامرة اللاعبة الروسية الشابة ميرا أندريفا، في بطولة دبي لتنس الأساتذة فئة 1000 نقطة، بخسارتها على يد الأميركية بيتون ستيرنز في الدور الأول، اليوم الأحد.

وفازت ستيرنز على أندريفا بمجموعتين مقابل مجموعة، 6-2، و2-6 و1-6.
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واحتاجت ستيرنز إلى ساعة واحدة و53 دقيقة، للفوز على منافستها الروسية وبلوغ الدور الثاني.

وتلتقي اللاعبة الأميركية في الدور الثاني مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، كما تأهلت البولندية ماغدالينا فرش إلى الدور الثاني من بطولة دبي، بفوزها على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 7-6 و6-3.

ولحقت الألمانية تاتيانا ماريا بركب المتأهلات للدور الثاني، بفوزها على الروسية فارفارا غراتشيفا 6-2 و6-1.
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