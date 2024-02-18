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رياضة

فوز لبنان على فلسطين في سلة "كأس بيروت"

Lebanon 24
18-02-2024 | 12:16
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حقق منتخب لبنان لكرة السلة فوزه الثاني في دورة "كأس بيروت" الرباعية الدولية التي تقام مبارياتها في قاعة النادي الرياضي غزير، على منتخب فلسطين عصر اليوم 84 - 55.

وكان لبنان استهل الدورة بفوزه على العراق امس، ويختتمها الثلاثاء بلقاء سوريا. في حين فازت فلسطين على سوريا، وتلتقي العراق الثلاثاء.
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وتأتي الدورة بمثابة تحضير للمنتخبات المشاركة، للنافذة الاولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة القارة بالسعودية السنة المقبلة. ويلعب كل منتخب مباراتين في هذه النافذة.
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