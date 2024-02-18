فوز لبنان على فلسطين في سلة "كأس بيروت"

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حقق منتخب لبنان لكرة السلة فوزه الثاني في دورة "كأس بيروت" الرباعية الدولية التي تقام مبارياتها في قاعة النادي الرياضي غزير، على منتخب فلسطين عصر اليوم 84 - 55.وكان لبنان استهل الدورة بفوزه على العراق امس، ويختتمها الثلاثاء بلقاء سوريا. في حين فازت فلسطين على سوريا، وتلتقي العراق الثلاثاء.وتأتي الدورة بمثابة تحضير للمنتخبات المشاركة، للنافذة الاولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة القارة بالسعودية السنة المقبلة. ويلعب كل منتخب مباراتين في هذه النافذة.