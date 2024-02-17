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رياضة
نيمار مهدد بعقوبة.. ماذا فعل؟
Lebanon 24
17-02-2024
|
23:00
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قد يتعرّض النجم البرازيلي نيمار، مهاجم نادي الهلال، لعقوبة من قبل لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.
وظهر نيمار في أرضية ملعب الهلال الجديد "المملكة أرينا"، خلال مباراته أمام ضيفه الرائد (3-1) التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة العشرين من دوري "روشن" للمحترفين.
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كما ظهر نيمار في غرفة تبديل ملابس نادي الهلال، بعد نهاية المباراة برفقة زميله المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش.
وحضر نيمار المباراة من المدرجات، وقال في مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي "غكس"، إنه سعيد بتواجده في ملعب "المملكة أرينا".
وقال الدكتور أيمن الرفاعي، الرئيس السابق للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، في تصريحات خاصة لموقع "كووورة": "في حال ثبوت أن اللاعب غير مسجل اسمه في كشف المباراة الرسمي وتم تدوين الملاحظة من قبل مراقب المباراة في تقرير اللقاء، فقد يعاقب المخالف بغرامة قدرها 20 ألف ريال".
وتنص المادة 66 من قانون لجنة الانضباط والأخلاق على "كل شخص غير مسجل اسمه في كشف المباراة الرسمي يدخل غرف الملعب أو غرفة تبديل الملابس قبل أو بعد أو أثناء المباراة، يعاقب بغرامة مالية".
وكانت إدارة نادي الهلال قد أسقطت اسم نيمار من كشوفات الفريق، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، وتسجل مواطنه البرازيلي لودي مكانه. (روسيا اليوم)
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