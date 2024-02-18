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دافع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن فريقه ريال مدريد بعد تعادله، الأحد، 1-1 مع رايو فاليكانو في الجولة 25 من الدوري الإسباني، إذ أرجع سبب النتيجة إلى ظروف الفريق وكثرة الغيابات.وسألت الصحافة مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عما إذا كان الزخم المثار حول مبابي تسبب في قلة تركيز نجوم الريال، ليجيب مدرب الريال: "متى افتقدنا التركيز؟ نحن دائما في قمة تركيزنا، وكنا كذلك اليوم".وأردف: "على كل حال، مسألة توبيخ أو نقد هذا الفريق على شيء ما هذا الموسم أمر صعب للغاية"، في إشارة إلى الإصابات التي تضرب فريقه، والتي أبرزها 3 بالرباط الصليبي لتيبو كورتوا وإيدير ميليتاو ودافيد ألابا.وبوجه عام اعتبر أنشيلوتي أن التعادل يُعد خطوة مهمة في اتجاه التتويج بلقب الليغا، إذ تجنب الفريق في أسوأ ظروفه الخسارة.(بلينكس)