16
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بقيادة أنتيتوكومبو.. فريق الشرق يقدم أداءً تاريخياً ويفوز بمباراة "كل النجوم"
Lebanon 24
19-02-2024
|
02:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاز فريق الشرق بقيادة يانيس أنتيتوكومبو بالنسخة الـ73 من مباراة "كل النجوم" عقب تغلبه على فريق الغرب بقيادة ليبرون جيمس 211 – 186.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ "مباراة كل النجوم" التي تشهد بلوغ فريق حاجز الـ200 نقطة منذ عام 1951.
Advertisement
وبعد المباراة توج داميان ليلارد نجم ميلووكي باكس ولاعب فريق الشرق بجائزة أفضل لاعب في المباراة.
إنجاز ليلارد جاء عقب إحرازه 39 نقطة ونجاحه في تسجيل 11 سلة ثلاثية وقيامه بـ6 متابعات.
وبالذهاب إلى المباراة، نجد أن الربع الأول انتهى بتفوق فريق الشرق 53-47، ثم عزز فريق أنتيتوكومبو تقدمه في الربع الثاني أيضاً الذي أنهاه لصالحه 51-42، واستمر التفوق الكاسح لفريق الشرق في الربع الثالث 56-47 قبل أن ينهي المباراة غزيرة النقاط بتقدمه في الربع الرابع أيضاً 51-50.(بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجآت جديدة عن "صاروخ مُدمّر" بيد "حزب الله".. شاهدوا صورته!
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "صاروخ مُدمّر" بيد "حزب الله".. شاهدوا صورته!
12:00 | 2024-02-18
18/02/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من القوى الأمنية.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تحذير من القوى الأمنية.. هذا ما جاء فيه
12:03 | 2024-02-18
18/02/2024 12:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس بداية الأسبوع سيتحوّل.. هذا ما سيحصل قبل الظهر!
Lebanon 24
طقس بداية الأسبوع سيتحوّل.. هذا ما سيحصل قبل الظهر!
15:38 | 2024-02-18
18/02/2024 03:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغ خيالي.. هذا ما ستتقاضاه نانسي عجرم عن فيلمها وفنانة شهيرة تُحاربها!
Lebanon 24
مبلغ خيالي.. هذا ما ستتقاضاه نانسي عجرم عن فيلمها وفنانة شهيرة تُحاربها!
01:14 | 2024-02-19
19/02/2024 01:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تخرج من الـAUB... وفاة والد الأميرة رجوة زوجة ولي العهد الأردني
Lebanon 24
تخرج من الـAUB... وفاة والد الأميرة رجوة زوجة ولي العهد الأردني
10:43 | 2024-02-18
18/02/2024 10:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:55 | 2024-02-19
بطاقة جديدة ستُضاف إلى بطاقات الإنذار بكرة القدم.. هذا لونها ودورها!
03:49 | 2024-02-19
بعد مبابي.. لاعب مخضرم يرغب في الرحيل عن باريس سان جرمان
03:18 | 2024-02-19
بضحكة ساخرة.. بنزيما يسجّل أرقامًا كارثية مع عودته للرياض
03:09 | 2024-02-19
هاري كين "الملعون" يدمر هيبة البافاري
00:47 | 2024-02-19
بعد فوزها.. صيحات استهجان تتعرض لها سباحة اسرائيلية داخل بلد عربي!(فيديو)
23:30 | 2024-02-18
هل من علاقة لـ"مبابي" بتعادل مدريد أمس.. أنشيلوتي يجيب
فيديو
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
04:00 | 2024-02-17
19/02/2024 14:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
19/02/2024 14:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
19/02/2024 14:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24