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رياضة

بقيادة أنتيتوكومبو.. فريق الشرق يقدم أداءً تاريخياً ويفوز بمباراة "كل النجوم"

Lebanon 24
19-02-2024 | 02:23
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فاز فريق الشرق بقيادة يانيس أنتيتوكومبو بالنسخة الـ73 من مباراة "كل النجوم" عقب تغلبه على فريق الغرب بقيادة ليبرون جيمس 211 – 186.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ "مباراة كل النجوم" التي تشهد بلوغ فريق حاجز الـ200 نقطة منذ عام 1951.
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وبعد المباراة توج داميان ليلارد نجم ميلووكي باكس ولاعب فريق الشرق بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

إنجاز ليلارد جاء عقب إحرازه 39 نقطة ونجاحه في تسجيل 11 سلة ثلاثية وقيامه بـ6 متابعات.

وبالذهاب إلى المباراة، نجد أن الربع الأول انتهى بتفوق فريق الشرق 53-47، ثم عزز فريق أنتيتوكومبو تقدمه في الربع الثاني أيضاً الذي أنهاه لصالحه 51-42، واستمر التفوق الكاسح لفريق الشرق في الربع الثالث  56-47 قبل أن ينهي المباراة غزيرة النقاط بتقدمه في الربع الرابع أيضاً 51-50.(بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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