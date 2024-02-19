هاري كين "الملعون" يدمر هيبة البافاري

تعقدت حسابات بايرن ميونخ في الدوري الألماني، بعدما تعرض للخسارة أمام مضيفه بوخوم بنتيجة (3-2) اليوم الأحد على ملعب رورستاديون، ضمن الجولة 22 من المسابقة، ليرفع بوخوم رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد الفريق البافاري عند 50 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن المتصدر ليفركوزن مع تبقي 12 جولة على نهاية البوندسليجا.

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وقدم هاري كين أحد أسوأ مستوياته على الإطلاق في مواجهة بوخوم، ولم يشارك بشكل فعال في بناء الهجمات، كما استسلم لرقابة مدافعي الخصم في أغلب الفترات.



وحتى حين جاءته فرصة تسجيل هدف قتل المباراة، بينما كان البايرن متقدمًا بهدف نظيف، أطلق تسديدة بعيدة للغاية عن المرمى، بينما كان منفردًا تمامًا بمرمى الحارس مانويل ريمان.



وبعدما أهداه زميله كرة الهدف الثاني في الدقيقة 87 أمام المرمى الخالي، حصل كين على فرصة مثالية لتسجيل التعادل في الدقيقة 90+2، لكنه أهدرها برأسية تصدى لها ريمان.



وقبل هدفه في الدقيقة 87، لم يصوب هاري أي كرة على المرمى، واكتفى بتسديدة واحدة بعيدة عن الخشبات الثلاث (انفراد قتل المباراة في الشوط الأول).



وبالطبع لم يخلق كين أي فرصة لزملائه طوال المواجهة، واكتفى بالمشاهدة في أغلب الفترات، لدرجة أنه ظهر وهو يخرج كرات التنس التي أسقطتها الجماهير في الشوطين الأول الثاني (احتجاجا على خطط طرح الحقوق الإعلامية للبوندسليجا للاستثمار الخارجي)، أكثر مما ظهر طوال 86 دقيقة في المباراة!

سجل هاري كين هدفًا رفع به رصيده إلى 25 هدفا في البوندسليجا (هداف المسابقة)، وأرسل تسديدتين على المرمى ومثلهما خارج المرمى، بينما تصدى لاعبو بوخوم لـ3 من تسديداته.



ولم ينجح كين في تنفيذ أي عرضية، أو يخلق أي فرص هجومية، وقدم 29 تمريرة بنسبة دقة 69% (3 منها تمريرات طويلة)، وفاز بالتحامين وخسر 5.

ويبقى الأمل الأخير هو لقب دوري أبطال أوروبا، والذي يبدو على المحك هو الآخر بعد خسارة مواجهة الذهاب أمام لاتسيو.



فهل يعود هاري كين، الذي لا يختلف اثنان على قدراته، ويقود بايرن لتصحيح الوضع أمام لاتسيو في الإياب ومن ثم المنافسة على لقب الأبطال، أم أن "لعنة اللا تتويج ستظل تطارده حتى الاعتزال!".(GOAL.COM)