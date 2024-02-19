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رياضة

بضحكة ساخرة.. بنزيما يسجّل أرقامًا كارثية مع عودته للرياض

Lebanon 24
19-02-2024 | 03:18
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عاد كريم بنزيما أخيرًا للعب مع الاتحاد بعد انتهاء خلافه مع المدرب مارسيلو جاياردو واستعادة جاهزيته البدنية والفنية، وذلك خلال مواجهة الرياض في الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي والتي حسمها العميد بهدفين نظيفين سجلهما عبد الرزاق حمدالله.
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عودة المهاجم الفرنسي للملعب كانت منتظرة من الجميع، والملاحظة الأولى كانت عدم ارتدائه شارة القيادة في إشارة واضحة لعقابه من المدرب الأرجنتيني، حيث سحب منه الشارة ومنحها للمصري العائد للقائمة المحلية أحمد حجازي.
بنزيما قدم مباراة متوسطة وربما أقل، وهو ما دعا المدرب جاياردو لإخراجه عند الدقيقة الـ70، حيث فشل في استغلال الفرص التي أتيحت له، وقد منحه زميله حمدالله درسًا في اللمسة الأخيرة بإحرازه هدفيه بطريقة متقنة ومذهلة.
صاحب الـ36 عامًا سدد 3 تسديدات منها 2 بين القائمين والعارضة، وجميعها كانت من داخل منطقة الجزاء، والتي لمس الكرة بها 4 مرات، وقد سنحت له فرصتين محققتين لم ينجح في إحرازهما وبلغ رقم الأهداف المتوقعة له 0.55.

الرقم الأسوأ لبنزيما هو الخاص بدقة التمريرات، حيث كان الأقل في عناصر التشكيل الأساسي للاتحاد بنسبة نجاح وصلت إلى 65% فقط! فقد مرر 23 تمريرة أخطأ في 8 منها! لم يتخطاه في هذا الرقم الكارثي سوى البديل مروان الصحفي الذي نجح في 3 تمريرات من إجمالي 5 بنسبة نجاح 60%.

اللقطة المميزة للاعب ريال مدريد السابق جاءت في نهاية المباراة ولم تكن داخل الملعب بل من على دكة البدلاء، إذ أظهرته الكاميرا وهو يضحك بعد هدف حمدالله الثاني ساخرًا من الرياض وكيفية تسجيل الهدف في مرماهم.(GOAL.COM)
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