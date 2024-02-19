بعد مبابي.. لاعب مخضرم يرغب في الرحيل عن باريس سان جرمان

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يرغب المغربي أشرف حكيمي في الرحيل عن فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك بنهاية الموسم الحالي، رغم أنه ما زال مرتبطاً بعقد مع بطل الدوري الفرنسي إلى نهاية الموسم القادم.وذكر موقع "فوت 001" الفرنسي، الأحد، أن مدافع إنتر ميلانو الإيطالي سابقاً يريد رفع التحدي في تجربة جديدة،قد تقوده إلى الدوري الإنكليزي، بعدما لعب سابقا في الدوري الإسباني مع ريال مدريد ثم الألماني مع بوروسيا دورتموند والإيطالي مع إنتر ميلانو، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في ميركاتو صيف 2021.ولم يذكر الموقع سبب رغبة حكيمي في الرحيل، ولكن قد يكون المدافع المغربي بصدد البحث عن تحد جديد، وذلك بعد تألقه مع الباريسي حيث كان من أفضل صفقات الفريق في المواسم الماضية وقدّم الإضافة في عديد المناسبات بفضل أهدافه.كما أن قرب رحيل صديقه المقرب كيليان مبابي عن الباريسي ربما يكون قد شجع حكيمي على طلب الرحيل، وخاصة أن علاقة قوية تربط اللاعبين منذ سنوات، وهما منسجمان بشكل كبير على الميدان أو خارجه ما يعني أن حكيمي قد يعاني من الفراغ بعد رحيل مبابي.(العربي الجديد)