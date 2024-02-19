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رياضة
مبابي يوقع على عقود انضمامه لـ"ريال مدريد".. حتى هذا العام!
Lebanon 24
19-02-2024
|
09:02
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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الاثنين، أن النجم الفرنسي كيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان، وقع على عقود انضمامه لصفوف "ريال مدريد" الإسباني حتى عام 2029.
وبحسب الصحيفة، فإن عقد مبابي سيلزمه باللعب مع ريال مدريد لمدة 5 مواسم بدءا من الموسم المقبل، مضيفة أن المفاوضات بين النجم الفرنسي والنادي الملكي هذه المرة كانت بسيطة.
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وأضافت الصحيفة، أن مسؤولي ريال مدريد اتصلوا بممثلي اللاعب في الأيام الأولى من شهر كانون الثاني الماضي وسألوا ما إذا كانت الأمور مازالت كما هو مخطط لها وكان الرد إيجابيا منهم.
وأشارت الصحيفة، إلى أن خلافا كان بين ريال مدريد وممثلي كيليان مبابي حول موضوع حقوق الصور لكن تدخل رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز فورا في المفاوضات وحل المشكلة.
وسيحصل مبابي على راتب صافي في الموسم يتراوح بين 15 و20 مليون يورو مع ريال مدريد، بالإضافة إلى مكافآت الأهداف خلال السنوات الخمس التي سيستمر فيها العقد.
وأبلغ اللاعب البالغ 24 عاما إدارة ناديه سان جيرمان بعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي نهاية الموسم الحالي، وأنه سيرحل عن النادي نهاية هذا الموسم. (روسيا اليوم)
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