Advertisement

رياضة

مبابي يوقع على عقود انضمامه لـ"ريال مدريد".. حتى هذا العام!

Lebanon 24
19-02-2024 | 09:02
A-
A+
Doc-P-1166073-638439561537135571.jpg
Doc-P-1166073-638439561537135571.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الاثنين، أن النجم الفرنسي كيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان، وقع على عقود انضمامه لصفوف "ريال مدريد" الإسباني حتى عام 2029.

وبحسب الصحيفة، فإن عقد مبابي سيلزمه باللعب مع ريال مدريد لمدة 5 مواسم بدءا من الموسم المقبل، مضيفة أن المفاوضات بين النجم الفرنسي والنادي الملكي هذه المرة كانت بسيطة.
Advertisement

وأضافت الصحيفة، أن مسؤولي ريال مدريد اتصلوا بممثلي اللاعب في الأيام الأولى من شهر كانون الثاني الماضي وسألوا ما إذا كانت الأمور مازالت كما هو مخطط لها وكان الرد إيجابيا منهم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن خلافا كان بين ريال مدريد وممثلي كيليان مبابي حول موضوع حقوق الصور لكن تدخل رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز فورا في المفاوضات وحل المشكلة.

وسيحصل مبابي على راتب صافي في الموسم يتراوح بين 15 و20 مليون يورو مع ريال مدريد، بالإضافة إلى مكافآت الأهداف خلال السنوات الخمس التي سيستمر فيها العقد.

وأبلغ اللاعب البالغ 24 عاما إدارة ناديه سان جيرمان بعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي نهاية الموسم الحالي، وأنه سيرحل عن النادي نهاية هذا الموسم. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:55 | 2024-02-19
03:49 | 2024-02-19
03:18 | 2024-02-19
03:09 | 2024-02-19
02:23 | 2024-02-19
00:47 | 2024-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24