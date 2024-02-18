متى موعد كأس أمم أفريقيا 2025؟

كشف مصدر في لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لوكالة فرانس برس، عن الموعد المقترح لتنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم المقررة عام 2025 بضيافة المغرب"، لافتا الى أن "الموعد المقترح حالياً في الفترة من 20 تموز إلى 16 أو 17 آب 2025".

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وأكد أن "الموعد تم الاتفاق عليه برعاية الاتحاد الدولي (فيفا) بعد مشاورات بدأت منذ عدة أشهر وبلغت ذروتها خلال إقامة النسخة الأخيرة من البطولة التي اختتمت هذا الشهر في كوت ديفوار".



ويطرح تنظيم النسخة المقبلة مشكلات مختلفة. فإقامتها في كانون الثاني وشباط لا تترك سوى القليل من الوقت لتنظيم مسابقات تأهيلية، بعد اعتماد التواريخ التي وافق عليها فيفا لتصفيات مونديال 2026.



في حين أن تنظيمها في حزيران ومطلع تموز سيتعارض مع مونديال الأندية الموسّع الذي ينظّمه فيفا في الولايات المتحدة بين 15 حزيران و13 تموز بمشاركة 32 فريقاً بينها 4 أندية إفريقية.



في المقابل، كشف الاتحاد المغربي مطلع شباط الجاري على هامش إعلان تجديد الثقة في مدرب المنتخب وليد الركراكي، أن البطولة ستقام صيف 2025. (روسيا اليوم)