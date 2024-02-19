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رياضة

بسبب تطبيق للمواعدة.. نادٍ ينهي عقد أحد لاعبيه!

Lebanon 24
19-02-2024 | 13:19
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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي بشكتاش التركي أنهى عقد اللاعب الشاب، أميرهان ديليباس، بعد أن تم رصد ملف شخصي له على أحد تطبيقات المواعدة.


وغادر ديليباس، 21 عاما، النادي بالاتفاق المتبادل على الرغم من نفيه أن يكون الملف الشخصي خاصا به، ووصف الحساب بأنه "مزيف".
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وجاء في بيان للنادي: "لقد انفصلنا عن لاعب كرة القدم المحترف أميرهان ديليباس بالاتفاق المتبادل. نتمنى له النجاح في مسيرته المستقبلية".


بدوره، قال اللاعب في بيان على "إنستغرام": "أرفض الافتراءات التي تطلقها الحسابات المزيفة، وأود أن أشير إلى أن ولائي لفريقي لا يمكن التشكيك فيه، بشكتاش مسؤولية بالنسبة لي. لقد كان حبك أعظم دافع لي".


وعلى الرغم من عدم تأكيد الأسباب الرسمية وراء قرار النادي، فمن المحتمل أن يكون مرتبطا بالملف الشخصي لديليباس على تطبيق "بامبل" للمواعدة.
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