تعيين فاييه مدرباً دائماً لمنتخب "الفيلة"

أعلن رئيس اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم، إدريس ديالو، تعيين المدرب الموقت إيميرس فاييه مدربا دائما لمنتخب بلاده المتوج معه بلقب كأس إفريقيا.



وقال ديالو بمناسبة تسليم كأس الأمم الإفريقية إلى أحد الرعاة في أبيدجان: "كان إيميرس حتى الآن مدربا بالوكالة وتم تثبته اليوم كمدرب أساسي".

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وقال ديالو بمناسبة تسليم كأس الأمم الإفريقية إلى أحد الرعاة في أبيدجان: "كان إيميرس حتى الآن مدربا بالوكالة وتم تثبته اليوم كمدرب أساسي".

وأضاف: "إنه عقد لمدة عامين حتى كأس العالم 2026، قابل للتجديد".