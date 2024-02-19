Advertisement

رياضة

تعيين فاييه مدرباً دائماً لمنتخب "الفيلة"

Lebanon 24
19-02-2024 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1166179-638439783493073305.jpg
Doc-P-1166179-638439783493073305.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم، إدريس ديالو، تعيين المدرب الموقت إيميرس فاييه مدربا دائما لمنتخب بلاده المتوج معه بلقب كأس إفريقيا.
 

وقال ديالو بمناسبة تسليم كأس الأمم الإفريقية إلى أحد الرعاة في أبيدجان: "كان إيميرس حتى الآن مدربا بالوكالة وتم تثبته اليوم كمدرب أساسي".
Advertisement

 
وأضاف: "إنه عقد لمدة عامين حتى كأس العالم 2026، قابل للتجديد".

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:19 | 2024-02-19
09:02 | 2024-02-19
04:55 | 2024-02-19
03:49 | 2024-02-19
03:18 | 2024-02-19
03:09 | 2024-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24