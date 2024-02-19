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رياضة

نابولي يقيل مدربه ماتزاري

Lebanon 24
19-02-2024 | 17:35
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أعلن نابولي حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الإثنين تعيين فرانشيسكو كالتسونا مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم بعد إقالة والتر ماتزاري.

وأصبح ماتزاري المدرب الثاني لنابولي الذي تتم إقالته بعد رودي غارسيا في نوفمبر الماضي، في موسم شهد انهيار الفريق وابتعاده عن الدفاع عن لقبه منذ رحيل المدرب لوتشيانو سباليتي عن النادي بعد فوزه بلقب الدوري الموسم الماضي.
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وقال أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "أشكر والتر ماتزاري، صديق عائلة دي لورينتيس ونابولي، لدعم الفريق في لحظة صعبة".
وأضاف: "سيبقى في قلوب سكان نابولي وعائلتنا. ونرحب مجددا بعودة فرانشيسكو كالتسونا الذي عمل معنا بالفعل تحت قيادة كل من ساري وسباليتي".
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