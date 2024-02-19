مونزا يطيح بميلان ولاتسيو سقط بميدانه.. إليكم أبرز نتائج الدوري الإيطالي

حقق مونزا فوزاً صعباً على ضيفه ميلان 4-2 في الدوري الإيطالي لكرة القدم الأحد، حيث أهدر فريق ستيفانو بيولي فرصة تجاوز يوفنتوس صاحب المركز الثاني في الترتيب.

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وتقدم ماتيو بيسينا وداني موتا، ثنائي مونزا، لأصحاب الأرض في الشوط الأول قبل أن يسجل البديلان أوليفييه جيرو وكريستيان بوليسيتش التعادل في الشوط الثاني.لكن وارين بوندو ولورينزو كولومبو ضمنا النقاط الثلاث لأصحاب الأرض بهدف لكل منهما في اللحظات الأخيرة.ولعب ميلان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52 عندما تم طرد لوكا يوفيتش بسبب تدخل عنيف ضد بيسينا قائد مونزا، حيث ألغى الحكم قراره الأصلي بإنذار المهاجم الصربي بعد مراجعة شاشة تقنية حكم الفيديو المساعد.وظل ميلان في المركز الثالث برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني و11 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة.وخسر لاتسيو على ميدانه أمام بولونيا 1-2، فيما فاز روما خارج ميدانه على فروسينوني 3-0، وانتهت مواجهة إمبولي وضيفه فيورنتينا وأودينيزي وضيفه كالياري بالتعادل 1-1.(بي إن سبورتس)