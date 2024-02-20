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رياضة
مدافع السيتي يحذّر: لا تتخلوا عن صلاح
Lebanon 24
20-02-2024
|
00:24
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حث ميكاه ريتشاردز مدافع مانشستر سيتي ومنتخب إنكلترا السابق، نادي ليفربول عل التمسك بمحمد صلاح وعدم انتقاله ‘لى فريق جدة السعودي، مشيراً إلى أن النجم المصري "لا يقدر بثمن".
وقال ميكاه، لاعب مانشستر سيتي وفيورنتينا الإيطالي وأستون فيلا السابق لبودكاست "ذا ريست إز فوتبول": هل تعرفون مدى جودة محمد صلاح؟ لقد عاد من كأس أمم إفريقيا وهو مصاب في أوتار الركبة، ينزل من مقاعد البدلاء ويسجل هدفاً ويصنع آخر في مباراة برنتفورد، الكل يحلم بفعل ما يفعله محمد صلاح، فهو لاعب مميز.
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وختم: هناك محادثات تدور حالياً حول إمكانية بيع عقده في الصيف المقبل خصوصاً مع بقاء عام على نهايته حينها، لكن من وجهة نظري أن هذا الأمر خاطئ، فهو لاعب لا يمكن تعويضه بالنسبة للنادي الأحمر.(العربية)
المصدر: العربية
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