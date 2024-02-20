فينيسيوس يزور المغرب وينشر صورا بقميص أسود الأطلس

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قام النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بزيارة إلى مدينة مراكش المغربية لقضاء إجازة قصيرة، حيث نشر صورا له على حسابه بإنستغرام وهو يرتدي قميص أسود الأطلس.وانضم فينيسيوس إلى قائمة نجوم الرياضة والفن والسينما الذين زاروا مدينة مراكش خلال الفترة الأخيرة، بحكم القيمة السياحية الكبيرة التي تتمتع بها “عاصمة النخيل” أحد أفضل الوجهات المفضلة للسياح من كل بقاع العالم.واختار فينيسيوس مدينة مراكش، لقضاء عطلة قصيرة منحها له النادي الملكي، كما قام بزيارة، لأحد المدارس العمومية بالمدينة، وسط تجمهر كبير من الشباب الذين حاولوا التقاط صور تذكارية مع النجم البرازيلي.كما حظي فينيسيوس، باستقبال كبير من طرف تلاميذ المدرسة التي قام بزيارتها، حسب ما أظهرته مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحكم الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها لاعب الفريق الملكي.وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) قد أعلنت قبل أسابيع تعيين فينيسيوس جونيور سفيرا للنوايا الحسنة لمبادرة “اليونسكو” للتعليم للجميع.وجاء الإعلان خلال احتفالية أقيمت في مركز تدريبات النادي ليصبح فينيسيوس ثاني لاعب برازيلي يتم اختياره سفيرا للنوايا الحسنة بعد بيليه.يُشار إلى أن فينيسيوس شارك في المباراة الأخيرة لريال مدريد أمام رايو فاليكانو التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله مساء أمس الأحد، قبل شد الرحال صوب المغرب.(عربي21)