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رياضة
قبل ذهابه إلى الريال.. مبابي يرفض ارتداء هذا الرقم
Lebanon 24
20-02-2024
|
02:48
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ذكرت تقارير صحفية أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يتوقع أن ينضم بشكل رسمي لريال مدريد في حزيران المقبل، رفض ارتداء القميص رقم 9 مع النادي الملكي والذي كان يحمله مواطنه كريم بنزيما.
وتداولت تقارير عديدة في الساعات الأخيرة أن مبابي سينضم للريال مع نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في حزيران المقبل، وأن المهاجم الفرنسي وقع بالفعل عقود انتقاله إلى النادي الملكي.
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وقالت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، إنه لم يعد هناك شك بأن مستقبل مبابي سيكون في ريال مدريد، بدءا من الصيف المقبل.
وأضافت الصحيفة أن ممثلي كليان مبابي وريال مدريد ناقشوا كل تفاصيل صفقة النجم الفرنسي بدقة فائقة لتجنب أي صدام أو تعثر.
وأوضحت الشبكة الإسبانية، أن فايزة العماري، والدة ووكيلة أعمال مبابي، أبلغت رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بأن نجلها لا يعجبه القميص رقم 9، ولا يريد ارتداءه مع "الميرينغي".
وذكرت الشبكة أن مبابي سيرتدي القميص رقم 10 الذي يحمله حاليا الكرواتي لوكا مودريتش المرجح رحيله عن النادي الملكي في الصيف المقبل.(عربي 21)
المصدر: عربي 21
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