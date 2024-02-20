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رياضة

أبكى مارادونا والأرجنتين.. وفاة ظهير منتخب ألمانيا الأسطوري

Lebanon 24
20-02-2024 | 04:59
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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الثلاثاء، وفاة نجم منتخب ألمانيا السابق أندرياس بريمه، الذي سجل ركلة جزاء ليقود ألمانيا للفوز على الأرجنتين في نهائي كأس العالم 1990 ولقبها الثالث في البطولة، عن عمر يناهز 63 عاما.
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وأصبح الظهير الأيسر المهاجم والمتخصص في الكرات الثابتة أسطورة كرة القدم الألمانية عندما منحت ركلة جزاء نفذها بنجاح الفوز 1-صفر على الأرجنتين بقيادة دييغو مارادونا في نهائي كأس العالم في روما، وهي الركلة التي أبكت الأرجنتين وقائدها الأسطوري مارادونا.
 
ولعب بريمه لكايزرسلاوترن وبايرن ميونيخ وإنتر ميلان وأندية أخرى، قبل أن يعتزل عام 1998. وخاض 86 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا الغربية، وسجل 8 أهداف بينها الهدف الذي يتذكره الجميع.

ويعتبر بريمه من أبرز اللاعبين الذين شغلوا مركز الظهير الأيسر في العالم، وتميز بقدرته على اللعب بكلتا قدميه بنفس الجودة. (سكاي نيوز عربية) 
 
أندرياس بريمه
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